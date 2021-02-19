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رئيس القطاع الديني بالأوقاف يفتتح مسجد الشهيد "احمد الجنيدي" بالمقطم

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رئيس القطاع الديني بالأوقاف يفتتح مسجد الشهيد "احمد الجنيدي" بالمقطم رئيس القطاع الديني بالأوقاف يفتتح مسجد الشهيد "احمد الجنيدي" بالمقطم

مصراوي Masrawy

12:17 م الجمعة 19 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:


افتتح الشيخ جابر طايع سلطان، رئيس قطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف، الجمعة، مسجد الشهيد أحمد حسن الجنيدي شهيد القوات المسلحة بالهضبة الوسطى المقطم اليوم.

ويلقي طايع خطبة الجمعة بالمسجد، تحت عنوان "تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية"، وسط حضور عدد كبير من رجال القوات المسلحة.

وشددت وزارة الأوقاف على أئمة وخطباء المساجد ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة.

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