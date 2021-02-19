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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"
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الأربعاء 24 فبراير 2021 09:58 مساءً
غدًا.. وزير التموين في أسوان لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية
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الأربعاء 24 فبراير 2021 09:58 مساءً
في يوم واحد.. ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و600 محل مخالف
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الأربعاء 24 فبراير 2021 09:58 مساءً
العرابي: تمكين الشباب السبيل الوحيد لمواجهة الأفكار المتطرفة
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الأربعاء 24 فبراير 2021 09:58 مساءً
كوبونات للتبرع و50% تخفيضا.. تفاصيل معارض أهلا رمضان والسلع المتوفرة بها
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الأربعاء 24 فبراير 2021 09:58 مساءً
القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن
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الأربعاء 24 فبراير 2021 09:58 مساءً
سفير خادم الحرمين لدى المجر يقدم أوراق اعتماده للرئيس المجري
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الأربعاء 24 فبراير 2021 09:43 مساءً
الشباب يستأنف تحضيراته استعداداً لملاقاة ضمك.. وباجندوح يواصل برنامجه العلاجي
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الأربعاء 24 فبراير 2021 09:43 مساءً
"محمد بن سلمان" و"مشعل الأحمد".. علاقة أخوية رسخت الروابط بين الرياض والكويت
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الأربعاء 24 فبراير 2021 09:43 مساءً
الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة: المملكة مركز عالمي للرياضات الكبرى بالعالم
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الأربعاء 24 فبراير 2021 09:43 مساءً
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8 الصبح - تعرف على الأهمية التاريخية لسور مجرى العيون
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DMC
الجمعة 19 فبراير 2021 12:11 مساءً
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