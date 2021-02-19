أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة" -
غدًا.. وزير التموين في أسوان لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية -
في يوم واحد.. ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و600 محل مخالف -
العرابي: تمكين الشباب السبيل الوحيد لمواجهة الأفكار المتطرفة -
كوبونات للتبرع و50% تخفيضا.. تفاصيل معارض أهلا رمضان والسلع المتوفرة بها -
القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن -
سفير خادم الحرمين لدى المجر يقدم أوراق اعتماده للرئيس المجري -
الشباب يستأنف تحضيراته استعداداً لملاقاة ضمك.. وباجندوح يواصل برنامجه العلاجي -
"محمد بن سلمان" و"مشعل الأحمد".. علاقة أخوية رسخت الروابط بين الرياض والكويت -
الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة: المملكة مركز عالمي للرياضات الكبرى بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السادات بمحافظة المنوفية

Print
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السادات بمحافظة المنوفية بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السادات بمحافظة المنوفية

مصراوي Masrawy

11:53 ص الجمعة 19 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الجمعة، مسجد عصمت السادات بميت أبو الكوم بمدينة تلا تلا، بعد إحلاله و تجديده، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

ويلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان : «تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية».

يذكر أنه سيتم افتتاح (32) مسجدًا جديدًا، اليوم، على مستوى الجمهورية، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (912) مسجدًا حتى تاريخه.

ويقدم "مصراوي" بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر " target="_blank" rel="noopener noreferrer">الرابط التالي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

مسؤول روسي: موافقة مصر على لقاح "سبوتنيك-V" يدل على سلامته وفعاليته

مسؤول روسي: موافقة مصر على لقاح "سبوتنيك-V" يدل على سلامته وفعاليته

شبكة عيون الإخبارية