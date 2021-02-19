أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة" -
غدًا.. وزير التموين في أسوان لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية -
في يوم واحد.. ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و600 محل مخالف -
العرابي: تمكين الشباب السبيل الوحيد لمواجهة الأفكار المتطرفة -
كوبونات للتبرع و50% تخفيضا.. تفاصيل معارض أهلا رمضان والسلع المتوفرة بها -
القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن -
سفير خادم الحرمين لدى المجر يقدم أوراق اعتماده للرئيس المجري -
الشباب يستأنف تحضيراته استعداداً لملاقاة ضمك.. وباجندوح يواصل برنامجه العلاجي -
"محمد بن سلمان" و"مشعل الأحمد".. علاقة أخوية رسخت الروابط بين الرياض والكويت -
الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة: المملكة مركز عالمي للرياضات الكبرى بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

8 الصبح - د. محمد حمودة يتحدث عن مفهوم المراهقة والتغيرات الجسدية والسيكولوجية خلال هذة المرحلة

  • DMC
  • 82
Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - مع "آية جمال الدين وأسماء يوسف" | الأربعاء 24/2/2021 | الحلقة الكاملة

8 الصبح - مع "آية جمال الدين وأسماء يوسف" | الأربعاء 24/2/2021 | الحلقة الكاملة

8 الصبح - المعارضة في جورجيا تدعو إلى التظاهر بعد اعتقال شخصية سياسية بارزة من المعارضة

8 الصبح - المعارضة في جورجيا تدعو إلى التظاهر بعد اعتقال شخصية سياسية بارزة من المعارضة

8 الصبح - ”8 الصبح Motors“.. إزاي تحمي عربيتك من تأثير الامطار وحمايتها من ”البارومة“؟

8 الصبح - ”8 الصبح Motors“.. إزاي تحمي عربيتك من تأثير الامطار وحمايتها من ”البارومة“؟

8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه بتحديث الملف الوظيفي لجميع العاملين بالحكومة

8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه بتحديث الملف الوظيفي لجميع العاملين بالحكومة

شبكة عيون الإخبارية