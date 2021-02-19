تنظيم النسل.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من مسجد عصمت السادات بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الجمعة، مسجد عصمت السادات بميت أبو الكوم بمدينة تلا تلا، بعد إحلاله و تجديده، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

ويلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان : «تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية».

يذكر أنه سيتم افتتاح (32) مسجدًا جديدًا، اليوم، على مستوى الجمهورية، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (912) مسجدًا حتى تاريخه.