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تنظيم النسل.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من مسجد عصمت السادات بالمنوفية

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تنظيم النسل.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من مسجد عصمت السادات بالمنوفية تنظيم النسل.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من مسجد عصمت السادات بالمنوفية

مصراوي Masrawy

10:01 ص الجمعة 19 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الجمعة، مسجد عصمت السادات بميت أبو الكوم بمدينة تلا تلا، بعد إحلاله و تجديده، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

ويلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان : «تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية».

يذكر أنه سيتم افتتاح (32) مسجدًا جديدًا، اليوم، على مستوى الجمهورية، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (912) مسجدًا حتى تاريخه.

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