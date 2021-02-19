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بايدن يتعهد بتمويل "كوفاكس" للقاحات كورونا بـ4 مليارات دولار

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بايدن يتعهد بتمويل "كوفاكس" للقاحات كورونا بـ4 مليارات دولار بايدن يتعهد بتمويل "كوفاكس" للقاحات كورونا بـ4 مليارات دولار

مصراوي Masrawy

09:34 ص الجمعة 19 فبراير 2021


واشنطن- (أ ش أ):

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتعهد خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع المقرر انعقادها اليوم الجمعة بدفع 4 مليارات دولار لتمويل برنامج كوفاكس العالمي للقاحات المضادّة لكورونا.

وأفاد البيت الأبيض في بيان نشره على موقعها الالكتروني بأن بايدن يتخذ إجراءات لدعم الفئات الأكثر ضعفًا في العالم وحماية الأمريكيين من إذ أظهرت هذه الأزمة الصحية للعالم بأنه لا يمكن لأي دولة التصرف بمفردها في مواجهة الجائحة.

ونقلت صحيفة يو.إس.آيه.توداي الأمريكية عن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية قوله للصحفيين - شريطة عدم الكشف عن هويته- إن الدفعة الأولى وقدرها ملياري دولار سيتم الإفراج عنها "بسرعة كبيرة"، في حين سيتم الإفراج عن المليارين الباقيين بشكل تدريجي على مدار العامين الحالي والمقبل لدفع الدول الثرية الأخرى للمساهمة في جهود التطعيم العالمية.

وقال المسؤول الأمريكي إن مصدر الـ4 مليارات دولار هو الأموال التي خصصها الكونجرس الأمريكي بالفعل لجهود التطعيم الدولية، مؤكدا أنها لن تؤثر على حملة إدارة بايدن لتطعيم الأمريكيين.

وكانت إدارة بايدن قد أعلنت هذا الأسبوع أنها في طريقها لتطعيم كل أمريكي بالغ بحلول يوليو المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين أمس إن إدارة بايدن ملتزمة بالعمل من خلال برنامج كوفاكس العالمي لضمان التوزيع العادل للقاحات والتمويل على مستوى العالم.

ويهدف كوفاكس إلى توفير اللقاحات المضادّة لكوفيد-19 خلال هذا العام لنحو 20% من سكان حوالي 200 دولة ومنطقة منضوية في هذا البرنامج، لكنه يتضمن قبل كل شيء آلية تمويل تسمح لــ92 دولة منخفضة أو متوسطة الدخل بالحصول على هذه الجرعات الثمينة.

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