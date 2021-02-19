الجريمة في 24 ساعة| 3 جثث ومعركة مسلحة بين عائلتين وتفاصيل "مذبحة سرابيوم" في الإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري، الـ24 ساعة الماضية، عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين جرائم قتل الفاعل بها مازال مجهولا، وجريمة قتل أخرى بسبب جرعة زائدة من المخدرات، و"مذبحة سرابيوم" في الإسماعيلية بسبب السرقة.

-"مذبحة سرابيوم".. تفاصيل كشف غموض جريمة قتل "وقت صلاة الفجر" بالإسماعيلية

كشفت أجهزة مديرية أمن الإسماعيلية، تفاصيل واقعة العثور على جثتي زوجين داخل منزلهما في قرية سرابيوم التابعة لمركز فايد.

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-العثور على جثة تاجر خُردة في الشرقية وجهود أمنية لكشف اللغز

استقبل مستشفى بلبيس المركزي بالشرقية، اليوم الخميس، تاجر خُردة؛ عُثر على جثته مُلقاة أمام قرية "الرويسات" بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان" الصحراوي.

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-طعنة قاتلة تنهي حياة شاب في الصف.. والمباحث تلاحق الجاني

تكثف إدارة البحث الجنائي بالجيزة جهودها برئاسة اللواء محمود عبد التواب؛ لتحديد هوية وضبط المتهم بقتل شاب بمركز الصف، جنوب المحافظة.

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-جلسة مزاج ودناءة زوج الأخت.. المشهد الأخير في حياة مدمن مخدرات بأطفيح

تفاصيل جديدة حملتها التحريات والتحقيقات في واقعة العثور على شاب بالطريق العام بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة.

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-"جثة وسط الهيش".. الصدفة تكشف عن جريمة قتل ضحيتها شاب في الصف

روى شهود عيان تفاصيل جديدة في مقتل سائق مركبة "توك توك" عُثر على جثته بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة.

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-هددوه بكلب ومزقوا جثته.. القبض على 3 متهمين بقتل شاب بالهرم

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب، القبض على 3 متهمين بقتل شاب بمنطقة الهرم.

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-على طريقة فيلم الجزيرة.. معركة مسلحة واشتباكات بين عائلتين في أسيوط

تسبب تبادل إطلاق الأعيرة النارية بين عائلتين بأبنوب في محافظة أسيوط، بسبب خلاف الجيرة في قطع التيار الكهربائي عن جزيرة الشنابلة، وجزء من قرية شقلقيل، بعدما قطعت الأعيرة النارية سلك الضغط العالي.

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