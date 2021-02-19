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كوريا الجنوبية:اتحاد المسلمين يقرر اغلاق المساجد مؤقتا تحسبا لانتشار الإصابات بفيروس كورونا

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كوريا الجنوبية:اتحاد المسلمين يقرر اغلاق المساجد مؤقتا تحسبا لانتشار الإصابات بفيروس كورونا كوريا الجنوبية:اتحاد المسلمين يقرر اغلاق المساجد مؤقتا تحسبا لانتشار الإصابات بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

07:49 ص الجمعة 19 فبراير 2021

سول- (أ ش أ):

أقر اتحاد المسلمين الكوريين، اليوم الجمعة، إغلاق جميع المساجد والمصليات في كوريا الجنوبية بصورة مؤقتة حتى نهاية شهر فبراير الجاري.

وأوضح الاتحاد - الذي يوجد مقره في مسجد سول المركزي في إعلان على موقعه الالكتروني، نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، - أن القرار يأتي استجابة لتوصية المقر المركزي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وكإجراءات وقائية للحد من انتشار المرض بين المصلين أثناء أداء الصلاة، متمنيا الاستقرار في وضع تفشي كوفيد-19 في القريب العاجل.

ووفقا لوكالة "يونهاب" فقد وصل عدد المصابين بكوفيد-19 من بين زوار المساجد والمصليات الى 44 مصابا في البلاد حتى اليوم بعد أن انطلقت العدوى من مسجد أن-سان جنوب العاصمة سول من بين المسلمين الأجانب من آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا قبل أسبوعين تقريبا من ثم انتقلت لاحقا إلى المسلمين في مساجد يونج-إن وبينجتيك وداجون حتى الآن.

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