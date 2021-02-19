أخبار عاجلة

قرابة الـ66 دولارًا.. موجة البرد في تكساس "تشعل" أسعار النفط -
"ناسا" تنشر أول مقطع صوتي من المريخ.. فيديو -
"ربع وهبع ومرع ولمع" و"برد دامي لا يقتل".. "الحصيني": بدأ سعد البالع! -
احترازات كورونا.. أمانة الرياض: إغلاق 128 منشأة خلال 24 ساعة -
السديس للمديرين الجُدد: خدمة الحرمين اصطفاءٌ من الله.. علينا استشعار النعمة -
"الصحة العالمية": لا نمتلك بيانات تشير إلى أن اللقاحات ضد كورونا تمثل خطراً -
شاهد.. صحة بيشة تبدأ تقديم لقاحات "كورونا" -
"بسيارتَي الغرفة التجارية".. "حفل سباق الفروسية 18" يواعد حائل غداً -
قرابة الـ66 دولارًا.. موجة البرد في تكساس "تشعل" أسعار النفط -
"ناسا" تنشر أول مقطع صوتي من المريخ.. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

باكستان تسجل 1245 إصابة جديدة و40 وفاة بفيروس "كورونا"

Print
باكستان تسجل 1245 إصابة جديدة و40 وفاة بفيروس "كورونا" باكستان تسجل 1245 إصابة جديدة و40 وفاة بفيروس "كورونا"

مصراوي Masrawy

07:25 ص الجمعة 19 فبراير 2021

إسلام- (أ ش أ):

سجلت باكستان 1245 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 568 ألفا و506 حالات.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية -حسبما ذكرت صحيفة اكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الجمعة- بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 40 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و527 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 531 ألفا و840 شخصا، مشيرا إلى أن عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا هو 24 ألفا و139 شخصا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

شبكة عيون الإخبارية