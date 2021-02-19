الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

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مصراوي Masrawy

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس لمدة 3 أيام (الجمعة - السبت - الأحد).

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

الجمعة 19 فبراير:

يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة على غالبية الأنحاء ليلاً.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة 30% تقريبًا، ومن خفيفة إلى متوسطة على مناطق من دمياط بورسعيد والعريش والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، ومتوسطة على مناطق من مطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 09 ـ 18، والإسكندرية بين 17 ـ 11، وبورسعيد بين 09 18، وشرم الشيخ بين 21 ـ 14، وأسوان بين 10ـ21، وكاترين بين 02 ـ 18، والإسماعيلية بين 09ـ18، والأقصر بين 12 ـ 9، وأسوان بين 21 ـ 10 درجات مئوية.

السبت 20 فبراير:

يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً، على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والرياح معتدلة، دافئ نهارًا بارد ليلاً على جنوب سيناء والرياح نشطة.

ويكون الطقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد والرياح معتدلة، ودافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 9 ـ 19، والسواحل الشمالية بين 11 ـ 18، وجنوب سيناء بين 14 ـ 23، وشمال الصعيد بين 07 ـ 20، وجنوب الصعيد بين 09 ـ 23 درجة مئوية.

الأحد 21 فبراير:

يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً، على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة.

ويكون الطقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة السواحل الشمالية الشرقية، ودافئ نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة على جنوب سيناء، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة على شمال الصعيد، ودافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 9 ـ 19، والسواحل الشمالية بين 11 ـ 18، وجنوب سيناء بين 15 ـ 24، وشمال الصعيد بين 07 ـ 20، وجنوب الصعيد بين 10 ـ 23 درجة مئوية.