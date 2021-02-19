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اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة

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اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة

مصراوي Masrawy

04:00 ص الجمعة 19 فبراير 2021

وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بنشر معدات شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، على المحاور الرئيسية ومطالع الكباري، وفقاً للتقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية واحتمالية سقوط أمطار اليوم الجمعة.

وأكد المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، التنسيق المستمر مع غرفة عمليات وطوارئ الشركة القابضة، مع استمرار العمل بنظام النوبتجيات على مدار الساعة بجميع القطاعات، لحين انتهاء موجة الطقس السيىء.

وأوضح أن الشركة دفعت بأكثر من 100 معدة وبدالة وسيارات كسح المياه، وتم تمركزها وفقا لخطة الانتشار والتمركز المعدة سلفا، والتي ضمت عددا من المحاور الرئيسية منها، (طريق الأوتوستراد، المنصة، كوبرى المطار، النزهة، شيراتون، نفق الثورة، قصر البارون، صلاح سالم، الفنجري).

وكانت الشركة القابضة قد دفعت خلال الأيام الماضية، بأكثر من 1660 معدة من الطلمبات والبدلات والمولدات المتنقلة والسيارات المجهزة، وفرق الصيانة والطوارئ بالشركات التابعة بمختلف المحافظات.

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