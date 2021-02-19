أخبار عاجلة

قرابة الـ66 دولارًا.. موجة البرد في تكساس "تشعل" أسعار النفط -
"ناسا" تنشر أول مقطع صوتي من المريخ.. فيديو -
"ربع وهبع ومرع ولمع" و"برد دامي لا يقتل".. "الحصيني": بدأ سعد البالع! -
احترازات كورونا.. أمانة الرياض: إغلاق 128 منشأة خلال 24 ساعة -
السديس للمديرين الجُدد: خدمة الحرمين اصطفاءٌ من الله.. علينا استشعار النعمة -
"الصحة العالمية": لا نمتلك بيانات تشير إلى أن اللقاحات ضد كورونا تمثل خطراً -
شاهد.. صحة بيشة تبدأ تقديم لقاحات "كورونا" -
"بسيارتَي الغرفة التجارية".. "حفل سباق الفروسية 18" يواعد حائل غداً -
قرابة الـ66 دولارًا.. موجة البرد في تكساس "تشعل" أسعار النفط -
"ناسا" تنشر أول مقطع صوتي من المريخ.. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

اليوم.. للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

Print
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية اليوم.. للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصراوي Masrawy

03:45 ص الجمعة 19 فبراير 2021

تسير شركة " للطيران" اليوم الجمعة، 60 رحلة جوية إلى العديد من مدن وعواصم العالم؛ لنقل 5168 راكبا.

وذكرت الشركة في بيان، أنه سيتم اليوم، تسيير 44 رحلة دولية إلى كل من بيروت، چوبا، بغداد، الدار البيضاء، أبوظبي، لارناكا، لندن، نيويورك، دوالا، باريس، اسطنبول، ميلانو، كوبنهاجن، دبي، أمستردام، روما، موسكو، أثينا، بودابست، البحرين، الشارقة، نيروبي، أديس آبابا، أربيل، الخرطوم.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم تسيير 16 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، فضلا عن تسيير 3 رحلات شحن جوي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية