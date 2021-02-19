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اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا

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اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا

مصراوي Masrawy

03:30 ص الجمعة 19 فبراير 2021

يعقد المجلس الإنجيلي العام ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، اجتماعًا اليوم الجمعة، لاتخاذ قرارات جديدة بشأن ، بعد متابعة مستجدات الوباء مؤخرًا بعد قرارات الكنيسة التي تم اتخاذها 17 يناير الماضي.

يذكر أن رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندرية زكي ، والمجلسُ الإنجيلي العام ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيلية بمصر، اجتمعوا في 17 يناير الماضي، عبر وسائل التواصل الإلكتروني، لمتابعة كل ما يدور حول تداعيات انتشار فيرس كورونا، وما تقوم به الدولة بكل أجهزتها وقطاعاتها، لاحتواء هذه الأزمة، وبناء عليه قرر المجلس الآتي:

1- تعليق كافة الاجتماعات العامة والمناسبات حتى 20 فبراير.

2. يسمح بالعبادة يوم الأحد بنسبة حضور 25%.

3. من حق الكنائس التابعة للطائفة تعلق العبادة يوم الأحد.

4. حضور الجنازات بنسبة حضور 25%.

5. إلغاء العزاء بجميع القاعات.

6. حضور الأفراح بنسبة 25%.

7. تعليق جميع الزيارات الرعوية

8. بث اجتماعات الكنائس مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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