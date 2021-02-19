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سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

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سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وبخاصة في مجال التعاون الدفاعي، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية.

وجدد وزير الدفاع الأمريكي التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين، مؤكداً دور المملكة المحوري لأمن واستقرار المنطقة.

كما جدد وزير الدفاع الأمريكي إدانة بلاده للهجمات الحوثية على المملكة وأكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها.

وشكر وزير الدفاع الأمريكي سمو ولي العهد على ما تبذله المملكة من جهود للوصول إلى حل سياسي في اليمن، مشيراً إلى الالتزام الأمريكي السعودي المشترك لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار وهزيمة المنظمات الإرهابية في المنطقة.ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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