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شاهد .. الصور الأولى للمركبة الفضائية خلال هبوطها على المريخ

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لقطات بعد رحلة الـ 470 مليون كيلومتر في 7 أشهر

شاهد .. الصور الأولى للمركبة الفضائية خلال هبوطها على المريخ

هبطت مركبة الفضاء"برسيفيرانس" التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، على سطح كوكب المريخ، نحو الساعة 11 مساء الخميس بتوقيت المملكة، وأرسلت أولى الصور، بعد رحلتها التي بدأت قبل نحو سبعة أشهر وقطعت خلالها 470 مليون كيلومتر.

وفور هبوطها، أرسلت المركبة، التي تعد أكثر المختبرات المتنقلة تطورًا في علم الأحياء الفلكي يتم إطلاقه إلى عالم آخر، أولى الصور التي التقطتها على سطح الكوكب الأحمر.

وهبطت المركبة، وفق ما هو مخطط له، داخل حوض شاسع يسمى حفرة جيزيرو، حيث قاع بحيرة اختفت منذ أمد بعيد.

والغرض الرئيس للمهمة، التي تكلفت 2.7 مليار دولار، هو البحث عن علامات على كائنات ميكروبية ربما نمت على الكوكب الأحمر قبل نحو ثلاثة مليارات عام، عندما كان الكوكب أكثر دفئًا ورطوبة، وربما أكثر قابلية للحياة عليه.

والمركبة برسيفيرانس أكبر وأكثر تطورًا من أي من المركبات العلمية المتحركة الأربع التي أنزلتها ناسا من قبل على المريخ.

وهي مصممة لاستخلاص عينات من الصخور من أجل تحليلها على الأرض، وستكون أول عينات على الإطلاق يجمعها البشر من كوكب آخر.

شاهد .. الصور الأولى للمركبة الفضائية خلال هبوطها على المريخ

شاهد .. الصور الأولى للمركبة الفضائية خلال هبوطها على المريخ

شاهد .. الصور الأولى للمركبة الفضائية خلال هبوطها على المريخ

شاهد .. الصور الأولى للمركبة الفضائية خلال هبوطها على المريخ

شاهد .. الصور الأولى للمركبة الفضائية خلال هبوطها على المريخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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