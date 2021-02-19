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حكومة دراجى الجديدة تجتاز العقبة الاخيرة لتشكيل حكومة إيطالية رسميا

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حكومة دراجى الجديدة تجتاز العقبة الاخيرة لتشكيل حكومة إيطالية رسميا حكومة دراجى الجديدة تجتاز العقبة الاخيرة لتشكيل حكومة إيطالية رسميا

مصراوي Masrawy

12:53 ص الجمعة 19 فبراير 2021

روما - (د ب ا):

اجتازت حكومة ماريو دراجى الإيطالية الجديدة اليوم الخميس آخر عقبة أمام توليها السلطة بعد فوزها بدعم أغلبية ساحقة فى اقتراع ثقة فى مجلس النواب.

وحصل دراجى على 535 صوتا مقابل 56 صوت اليوم الخميس، بفضل دعم أكبر حزبين في المجلس التشريعي .

وصوت مجلس الشيوخ بالفعل لصالح حكومة دراجي مساء أمس الأربعاء بأغلبية 262 صوتا من أصل 304، بينما صوت 40 عضوا ضده.

وتم تكليف رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق لتولي قيادة السياسة الإيطالية بعد انهيار الأخيرة في كانون ثان/يناير الماضي وسط معركة حول أفضل طريقة لإنفاق أموال الإغاثة من المستجد (كوفيد-19).

وعلى الرغم من أن الكثيرين يأملون في أن يتمكن دراجي - الذي اكتسب سمعته من تمكنه من إبقاء اليورو صامدا أثناء رئاسته للبنك المركزي الأوروبي - من تحسين الوضع في إيطاليا، إلا أن الحقيقة تبقى أن هذه هي الحكومة الثالثة منذ الانتخابات في عام 2018 وأن دراجي يعتمد على ائتلاف غير عملي من الأحزاب التي تغطي الطيف السياسي بأكمله.

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