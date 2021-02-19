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نيفادا الأمريكية ترصد أول إصابة بسلاسة كورونا المتحورة بجنوب أفريقيا

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نيفادا الأمريكية ترصد أول إصابة بسلاسة كورونا المتحورة بجنوب أفريقيا نيفادا الأمريكية ترصد أول إصابة بسلاسة كورونا المتحورة بجنوب أفريقيا

مصراوي Masrawy

12:49 ص الجمعة 19 فبراير 2021

واشنطن - (أ ش أ):

قالت جامعة ولاية نيفادا وكلية رينو للطب الأمريكية إن مسؤولي الصحة في الولاية اكتشفوا أول حالة إصابة بمتغير الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب أفريقيا.

وأوضح بيانٌ صادر عن الجامعة - حسبما ذكرت (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم /الخميس/ - أن الحالة عُثر عليها في مدينة رينو بإقليم مقاطعة واشو في ولاية نيفادا.

وأوضح مختبر الصحة العامة بولاية نيفادا أنه قام - في البداية - بتتبع العينة يوم السبت، وأكد الإصابة بعد المزيد من التحليل للبيانات اليوم.

وحسب (سي.إن.إن.)، فإن الحالة لشخص سبق له السفر إلى جنوب إفريقيا وظهرت عليه الأعراض بعد وصوله إلى رينو.

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