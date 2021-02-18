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العضلة الضامة تهدد مشاركة مدافع الهلال قبل مواجهة النصر.. و"الشهري" يغيب

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العضلة الضامة تهدد مشاركة مدافع الهلال قبل مواجهة النصر.. و

أعلن نادي الهلال إصابة مدافعه الكوري الجنوبي هيون سو عقب مواجهة الاتفاق التي جمعت الفريقين اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الهلال في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل : "تعرّض جانغ هيون في مباراة الهلال أمام الاتفاق لإصابة في العضلة الضامة، وسيجري أشعة على موضع إصابته؛ للوقوف على حالته".

وبالتالي باتت مشاركة المدافع الكوري في مباراة فريقه أمام النصر في "ديربي الرياض" يوم الثلاثاء القادم مهددة بالغياب.

وعلى الصعيد ذاته أعلن النادي أن الفحوص الطبية أثبتت تعرض المهاجم صالح الشهري لتمزق في عضلات البطن الجانبية وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة شهر.

الهلال النصر الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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