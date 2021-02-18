ناسا تعلن هبوط المركبة الفضائية "برسيفيرانس" على كوكب المريخ

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، هبوط المركبة الفضائية "بيرسيفيرنس" على سطح كوكب المريخ، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

منذ حوالي 10 سنوات، يعمل مئات الأشخاص في "ناسا" على تطوير المستكشف الروبوتي الأكثر تقدماً في الوكالة حتى الآن: مركبة "بيرسيفيرانس روفر" المتجولة.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن المهمة قد تكون شهدت أصعب مراحلها خلال المرحلة النهائية قبل إطلاقها في يوليو أثناء تفشي جائحة كورونا. ولكن، تماماً مثل اسمها والذي يعني "المثابرة"، ثابر فريقها على تحقيق ذلك وإطلاق المركبة المتجولة بدلاً من الاستسلام لتأخير قد يكلف خسارة باهظة على الصعيد العلمي والمادي.