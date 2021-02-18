بسبب ارتفاع الأمواج.. مياه المتوسط تغمر أرصفة ميناء البرلس بكفر الشيخ- صور

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كفر الشيخ- إسلام عمار:

تمكنت إدارة ميناء الصيد البحري بالبرلس في كفر الشيخ، اليوم الخميس، من وقف تسريب مياه البحر المتوسط إلى أرصفة الميناء، بعدما ارتفعت أمواج البحر عن منسوب أرصفة الميناء، إثر تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ على مدار 3 أيام.

وكانت المياه قد تسربت من الجهة الغربية لميناء البرلس، إلى أرصفة الميناء نتيجة ارتفاع أمواج البحر ما جعلها تتخطى الشاطئ، وسط نشاط، وزيادة سرعة الرياح بسبب سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة.

واستعانت إدارة الميناء بثلاثة لوادر لإغلاق المنطقة التي تسربت منها مياه البحر إلى أرصفة الميناء، وجرى السيطرة على الموقف، ومنع المياه من دخول الميناء، فيما تشهد الميناء توقف أعمال الملاحة لحين تحسن أحوال الطقس.