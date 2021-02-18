على طريقة فيلم الجزيرة.. معركة مسلحة واشتباكات بين عائلتين في أسيوط

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أسيوط- محمود عجمي:

تسبب تبادل إطلاق الأعيرة النارية بين عائلتين بأبنوب في محافظة أسيوط، بسبب خلاف الجيرة في قطع التيار الكهربائي عن جزيرة الشنابلة، وجزء من قرية شقلقيل، بعدما قطعت الأعيرة النارية سلك الضغط العالي.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تلقى إخطارًا من رئيس مركز ومدينة أبنوب بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

وتبين أن عائلتين بجزيرة الشنابلة، تبادلوا إطلاق الأعيرة النارية فيما بينهما بسبب خلافات الجيرة، ما أدى لقطع سلك الضغط العالي والتيار الكهربائي عن الجزيرة وجزء من قرية شقلقيل دون خسائر في الأرواح.