"التنمية المحلية": دورة تدريبية جديدة للعاملين بوحدات تكافؤ الفرص.. الأسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد نصار:

ينظم مركز التنمية المحلية، بسقارة الأسبوع القادم، دورة تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات تكافؤ الفرص ويستفيد منها 27 متدربًا على مستوى جميع المحافظات.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وفي إطار حرص وزارة التنمية المحلية على تمكين المرأة على مستوى الوزارة والمحافظات وتقديم الدعم الكامل لها ومساندتها لتولى المناصب القيادية.

من جانبه قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن البرنامج التدريبي يتضمن رفع توعية العاملين بوحدات تكافؤ الفرص وتنمية مهاراتهن بمكتسبات وحقوق المرأة في القانون والدستور وتنمية المهارات القيادية الفعالة في الاتصال والتفاوض، وإدارة الوقت، وتعريفهن بقانون الإدارة المحلية واختصاصات التنمية المحلية، وزيادة وعيهن بأهم مكتسبات المرأة في قانون 81 للخدمة المدنية لسنة 2016، وتنمية مهارتهن في إحصاءات النوع الاجتماعي و الموازنة المستجيبة للنوع.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى قيام الوزارة بتنفيذ دورتين تدريبتين لتنمية مهارات رؤساء والعاملين فى وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة منذ عام 2018 وحتي عام 2020 ، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بتقييم المشاركات في الدورات التدريبية وأيضاً المتميزات الشاغلات للمناصب التنفيذية و ترشيحهن لتولي الوظائف القيادية في المحافظات و تعميم التجارب التنموية الناجحة لهن في باقي المحافظات.

وأكد اللواء شعراوي، أن الوزارة أنشأت إدارة عامة لتكافؤ الفرص ضمن الهيكل التنظيمي لها إيماناً بأهمية دور المرأة في دفع عجلة التنمية، كما تم إنشاء وحدات تكافؤ الفرص في جميع المحافظات وذلك ترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص في مجال دعم حقوق المرأة والاهتمام بقضاياها وتنمية قدراتها وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، عن طريق إعداد وتنفيذ برامج تأهيلية متكاملة ذات جودة عالية دون تمييز، بهدف خلق بيئة عمل نموذجية وتحقيق الرضا الوظيفى، وإعداد كوادر متميزة من الصفين الثانى والثالث، موضحاً أن إدارة تكافؤ الفرص بالوزارة هي آلية الاتصال بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة، وقال ان الوزارة ساهمت في زيادة نسبة القيادات النسائية في الوزارة لتصل إلى حوالى 46% وكذا 24% من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.

وأشاد اللواء محمود شعراوي بالجهود التي بذلتها وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات و عددها 226 وحدة في نشر ثقافة دعم المرأة وتمكينها لافتا إلى أهمية دور هذه الوحدات في دعم مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية الذى تنفذه الوزارة لإدارة البرنامج السكانى وتوفير منظومة معلوماتية توضح معدلات تنفيذ البرنامج السكاني و تنفذه الوزارة بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للسكان ومركز معلومات مجلس الوزراء في 10 محافظات بما يعمل على تعزيز قدرات المحافظات على إدارة الملف الإسكاني.

وأشار الوزير إلى مشاركة وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات في عدة مبادرات نفذتها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات وأهمها "مبادرة إنتي منتجة" والتي تهدف إلى رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات ذات الدخول المنخفضة والتى تأثرت سلباً بجائحة كورونا وذلك عن طريق التدريب على الحرف اليدوية ومساعدتهن في الحصول على قروض ميسرة من خلال صندوق التنمية المحلية أو مشروعك والمشاركة فى إقامة المعارض لتسويق منتجاتهن فى إطار الحماية المجتمعية ورفع مستوى المعيشة، كما شاركت الوحدات فى مبادرة ( وطن غالى ) لدعم الإنتماء وحب الوطن.

ولفت الوزير أيضًا الى "مبادرة قرية مصرية بلا أمية" والتي نفذتها وحدات تكافؤ الفرص وتهدف إلى القضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم والتوعية بأهمية تعليم الفتيات والمساواة بين الفتيان والفتيات فى التعليم وتم من خلالها محو أمية 9785 سيدة في نطاق مبادرة مصرية بلا أمية من إجمالي 13500مستهدفة مشيرًا إلى ندوات التوعية التي تنفذها الوحدات لرفع الوعي بدور المجالس الشعبية المحلية والتعريف بالتعديلات الدستورية بدستور 2019 وأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتم تنظيم 257 ندوة في نطاق التوعية بالتعديلات الدستورية وحقوق المرأة في قانون الخدمة المدنية.

وفي مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة تم إطلاق مبادرة "معًا ضد العنف" من ديوان عام وزارة التنمية المحلية و بكافة المحافظات على التوازي بهدف التصدى لكافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعى ضد المرأة وخاصة ذوى الإعاقة وبلغ إجمالى الندوات 537 ندوة لعدد حوالي 36 ألف مستفيد على مستوى المحافظات، و مبادرة "يوم في قرية" وتهدف إلى التعريف بوحدات تكافؤ الفرص وحصر مشاكل المرأة العاملة على مستوى الدواوين بجميع المحافظات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات قامت بإطلاق عدة مبادرات مثل(هنعيش تحت أي ظروف ــ أمانك بايدك) للتوعية بمخاطر فيروس كورونا وكذا سبل الوقاية وكيفية التعايش تحت الظروف الحالية للأزمة بالتعاون مع وزارة الصحة كما تم توزيع مستلزمات الوقاية من كمامات ومطهرات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، كما قامت وحدات تكافؤ الفرص بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بتوزيع مساعدات عينية للمتضررين من آثار فيروس كورونا كما تشارك الوحدات فى أعمال حصر المتضررين بالتعاون مع وزارة التضامن وتم التنسيق مع مديريات الصحة بشأن تفعيل الحملات القومية (حملة 100 مليون صحة ــ حملة صحة المرأة ـــ التوعية بفيروس كورونا) بدواوين عموم المحافظات.