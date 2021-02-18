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تمويل يصل لـ 20 ألف جنيه.. تشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن محلات فارغة بـ 3 مراكز

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تمويل يصل لـ 20 ألف جنيه.. تشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن محلات فارغة بـ 3 مراكز تمويل يصل لـ 20 ألف جنيه.. تشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن محلات فارغة بـ 3 مراكز

مصراوي Masrawy

11:04 م الخميس 18 فبراير 2021

كتب - أسامة علي:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، وجود محلات فارغة بمراكز الصف ومنشأة القناطر والواحات البحرية.

وأكد جهاز رعاية وتشغيل الشباب، إنه يقوم بتمويل المشروعات من قيمة 5 آلاف جنيه وحتى 20 ألف جنيه في صورة بضائع، بتقسيط على 3 سنوات بدون فوائد.

وحدد جهاز رعاية الشباب عدة شروط للحصول على محلات، جاءت كالتالي:

السن 21_40 عاما

موقف التجنيد للذكور

المؤهل لايقل عن دبلوم او ما يعادلها

عدم الحصول على وظيفة

ضامن حكومة القرض

عرض مختوم وسجل تجاري وبطاقة ضريبية

وتقدم الطلبات عن طريق ديوان عام محافظة الجيزة، ويتم استيفاء الأوراق في مقر الجهاز ٣٠٠ ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني .

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