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الهجرة تهنئ مصرية تصدّرت قائمة "فوربس" كأفضل مستشاري إدارة الثروات في 2021 بأمريكا

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الهجرة تهنئ مصرية تصدّرت قائمة "فوربس" كأفضل مستشاري إدارة الثروات في 2021 بأمريكا الهجرة تهنئ مصرية تصدّرت قائمة "فوربس" كأفضل مستشاري إدارة الثروات في 2021 بأمريكا

مصراوي Masrawy

11:03 م الخميس 18 فبراير 2021

كتب- أسامة علي:

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين الخارج، بخالص التهنئة إلى "ليلى بنس"، المصرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، إحدى رائدات مؤتمر " تستطيع بالتاء المربوطة"، وذلك لتصدرها المركز الأول بقائمة مجلة فوربس" لأفضل مستشاري إدارة الثروات على مستوى الولايات الأمريكية لعام 2021 وتحديدا في جنوب كاليفورنيا.

وقالت وزيرة الهجرة إن شعار "مصر تستطيع" بأبنائها في الخارج يتحقق دوما مع كل إنجاز يحققه خبراء مصر حول العالم، معربة عن كل فخرها بالسيدة ليلى بنس كنموذج مشرف للمرأة المصرية المهاجرة بالخارج.

وتابعت: "السيدة ليلى تستحق الكثير فهي تعشق مصر وتترجم هذا الحب والانتماء إلى دعم لوطنها في مجالات المال والأعمال والاقتصاد، لذا فهي سباقة دومًا في المشاركة بسلسلة مؤتمرات مصر تستطيع لطرح خبراتها من أجل الاستفادة منها".

وليلى بنس واحدة من أهم وأنجح المخططين الماليين في أمريكا، كما تتمتع بخبرة بلغت أكثر من 40 عامًا، فضلاً عن اهتمامها بالاستثمار في التدفق النقدي، الأمر الذي أكسبها كفاءة متميزة في مجال إدارة الثروات، إذ أنها تدير مؤسسة "بنس" لإدارة الثروات الواقعة بمدينة نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا، كما يتولى زوجها منصب كبير مراقبي الاستثمارات في المؤسسة.

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