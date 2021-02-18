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مخدرا داخل ملجأ.. رغد صدام حسين تكشف تفاصيل القبض على والدها

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مخدرا داخل ملجأ.. رغد صدام حسين تكشف تفاصيل القبض على والدها مخدرا داخل ملجأ.. رغد صدام حسين تكشف تفاصيل القبض على والدها

مصراوي Masrawy

11:00 م الخميس 18 فبراير 2021

وكالات:

كشفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في لحلقة الرابعة من سلسلة اللقاءات الحصرية لقناة العربية، الكثير عن ذكرياتها مع لحظة القبض على والدها ومحاكمته.

وقالت لـ"العربية": "لم أتوقع في يوم من الأيام القبض على والدي على يد الجنود الأمريكيين".

كما أكدت أن والدها كان في ملجأ في تلك اللحظة، مشيرة إلى أنه كان مخدراً.

وتابعت "واضح من حركته البطيئة وتصرفاته أنه كان مخدراً".

وقالت "أرادوا أن يخيفوا كل من في السلطة وكل من يعارض سيكون الأمر بالمثل"، وأضافت "المشهد تمثيلي. تألمت كثيراً عندما رأيت المشهد".

كما شددت رغد صدام حسين على أنه منذ بدء الاحتلال لم يفكر الرئيس صدام حسين أن يترك العراق، و"فخرٌ لنا أنه لقي نهايةً كهذه"، نافية وجود وساطات لإطلاق سراحه.

وعند سؤالها عن تشكيلها فريقا للدفاع عن والدها أكدت أن "كل المحامين.. عراقيين وعربا وأجانب كانوا متطوعين".

وتضيف أن المحكمة حكمها مسبق، وأرادوها شكلية، "المحكمة غير شرعية، وهي محكمة محسومة قبل أن تبدأ وضعها الاحتلال".

وقالت رغد صدام حسين، إن أصعب مرحلة في محاكمة صدام حسين كانت النهاية، وقالت "أبداً لم تكن سهلة رغم أنها كانت متوقعة". وكشفت أنها "إلى يومنا هذا لم تر مشهد الإعدام".

يذكر أن ابنة الرئيس العراقي الأسبق كانت كشفت على مدى الحلقات السابقة العديد من التفاصيل حول تلك الحقبة من حكم العراق، وقرارات صدام في حينه.

كما تطرقت إلى الجانب العائلي من حياتها في كنف رجل حكم العراق بقبضة حديدية على مدى سنوات.

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