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مصراوي Masrawy

روما - (أ ش أ):

أعلنت حكومة مقاطعة نابولي الإيطالية رصد سلالة جديدة ونادرة من فيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الأولى في إيطاليا.

وذكرت الحكومة المحلية، في بيان اليوم الخميس نقلته وكالة (أنسا) الإيطالية، "في الوقت الحالي، لا نعرف قوة العدوى ولا الخصائص الأخرى لهذه السلالة، كما هو الحال بالنسبة لغيرها من السلالات الأخرى".

وذكرت حكومة نابولي أن السلالة، التي تعرَّف عليها باحثون في جامعة فيدريكو الثاني ومعهد باسكالي، يُطلَق عليها اسم B.1.525 وحتى الآن لم تكتشف سوى 32 حالة إصابة بها في المملكة المتحدة، وعدد قليل من الحالات الأخرى في نيجيريا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية، و"لم تُشَاهَد من قبل في إيطاليا".

وأشارت إلى أن انتشار سلالات فيروسية جديدة والسلالة البريطانية الأكثر عدوى التي أصبحت سائدة بشكل متزايد في إيطاليا، دفع ببعض مسؤولي الصحة في البلاد إلى الدعوة إلى إغلاق جديد لمدة أربعة أسابيع؛ مما أثار حفيظة السياسيين الذين يقولون إن البلاد تحملت ما يكفي من القيود ويعاني الإيطاليون من الكثير من تبعاتها الاقتصادية.