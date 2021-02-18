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تطبيق إجراءات حظر التجوال في العراق بعد زيادة حالات الإصابة بكورونا

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تطبيق إجراءات حظر التجوال في العراق بعد زيادة حالات الإصابة بكورونا تطبيق إجراءات حظر التجوال في العراق بعد زيادة حالات الإصابة بكورونا

مصراوي Masrawy

10:56 م الخميس 18 فبراير 2021

بغداد - (د ب أ):

دخلت إجراءات حظر التجوال في العراق مساء اليوم الخميس حيز التنفيذ في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العراقية، بعد دخول الموجة الثانية من وارتفاع معدل الإصابات في البلاد.

وبمقتضى قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا تم تقسيم الحظر إلى مرحلتين الأولى لأيام الجمعة والسبت والأحد، حيث تغلق الشوارع بشكل كامل وتمنع الحركة إلا للجهات الطبية والأجهزة الأمنية، والثانية جزئيا لأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس حيث سيكون حظرا ليليا يبدأ من الساعة الثامنة مساءا وحتى الخامسة فجرا فيما تفتح المتاجر والدوائر الحكومية أبوابها طوال ساعات النهار ويستمر الحظر حتى الثامن من الشهر المقبل.

وأعلن وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي أن قرار حظر التجوال يأتي في إطار خطة حكومية وقائية بعد انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث ارتفعت نسبة الإصابات خلال الأيام الثلاثة الماضية بعد دخول النوع الثاني من الفيروس بنسبة 50 % مما أدى إلى اكتظاظ المستشفيات بالمصابين وخاصة الأطفال والشباب مما ينذر بخطر كبير .

ولأول مرة في العراق فرضت السلطات العراقية غرامات مالية فورية بحق كل مواطن لم يرتد الكمامات الطبية.

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مصراوي Masrawy

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