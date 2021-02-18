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هددوه بكلب ومزقوا جثته.. القبض على 3 متهمين بقتل شاب بالهرم

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هددوه بكلب ومزقوا جثته.. القبض على 3 متهمين بقتل شاب بالهرم هددوه بكلب ومزقوا جثته.. القبض على 3 متهمين بقتل شاب بالهرم

مصراوي Masrawy

10:59 م الخميس 18 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب، القبض على 3 متهمين بقتل شاب بمنطقة الهرم.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب عشريني بها آثار اعتداء بسلاح أبيض.

وكشفت معاينة التي أشرف عليها اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، أن الجثة لشاب في منتصف العشرينات بها طعنات متفرقة بالجسم، يرتدي ملابسه كاملة.

تحريات فرقة ووحدة مباحث الهرم توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين القتيل و4 أشخاص لديهم معلومات جنائية؛ بسبب خلاف على بيع المواد المخدرة.

المتهمون الأربعة طلبوا من القتيل دفع إتاوة للسماح له ببيع المخدرات بمنطقة فرض نفوذهم، ولدى رفض الأخير هددوه بكلب كان بحوزة أحدهم، واعتدى ثان عليه بسلاح أبيض فأرداه قتيلا.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأموريات من ضبط 3 متهمين والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتكثيف الجهود لضبط الرابع.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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