بشرة خير.. المنشآت الفندقية تعلق على عودة السائح الروسي لشرم الشيخ والغردقة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



كتب - يوسف عفيفي:

قال هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن موافقة سلطة الطيران المصرية، لشركة نورد ويلد الروسية، على القيام بـ 4 رحلات أسبوعية ابتداء من 28 مارس المقبل، بواقع رحلتين إلى الغردقة و رحلتين لشرم الشيخ، أثلج صدور العاملين في السياحة، ويعتبر بشرة خير وبارقة أمل كبيرة للعاملين في هذا القطاع، قائلا: "في تفاؤل كبير بين الجميع، ونأمل أن يأتي الروس لكل أرجاء مصر".

وأضاف في تصريحات لمصراوي، الخميس، أن إعلان عودة السائح الروسي لمصر يؤكد ثقة الروس في المقصد السياحي المصري، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة ممثلة في وزارتي السياحة والصحة، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، في ظل عدم ظهور أي حالات كورونا خلال فترة التشغيل التجريبي الماضية، وبدأت السياحة في جني ثمار هذه الإجراءات بالتزامن مع إعلان عودة الروس.

من ناحيته، قال بيتر ناثان، عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن قرار عودة الرحلات الروسية خلال شهر مارس المقبل بعد انقطاع دام 5 سنوات، يؤكد ثقة الروس في المقصد المصري بشكل كامل، ويساعد على عودة الروح للجسد مرة أخرى، كون روسيا تعتبر من أكبر الدولة المصدرة للسياحة في مصر.

وأوضح بيتر لمصراوي، أن عودة الروس سيؤدي إلى انتعاشة كبيرة في السوق السياحي المصري خاصة في المدن الساحلية (شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم)، لافتا إلى أن السوق كان في الماضي يحتل الصدارة في مصر في عدد السياح الوافدين إلى مصر.

ويتوقع "بيتر"، أن تكون البداية طيبة بعد توقف دام 5 سنوات، لافتا إلى وجود عدد من التحديات تواجه شركات السياحة والفنادق والطيران، لكن الوقت المتاح المقدر بـ 40 يوما يسمح للفنادق والشركات السياحية بالاستعداد جيدا لاستقبال الروس، مطالبا بإجراء حملات إعلانية من الجانب المصري في روسيا، مع ضرورة عرض أسعار تشجيعية كبداية لتشجيع الروس في المجيء لمصر، للتعرف على الاشتراطات الاحترازية الموجودة في ظل جائحة كورونا.

وأعلنت سلطة الطيران المصرية، موافقتها لشركة نورد ويلد الروسية، على القيام بـ4 رحلات أسبوعية ابتداء من 28 مارس المقبل، بواقع رحلتين إلى الغردقة ورحلتين لشرم الشيخ، وذلك بعد موافقة السلطات الروسية، على عودة السياحة إلى شرم الشيخ والغردقة، التي توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في 31 أكتوبر 2015.



اقرأ أيضا:

رسميا.. سلطة الطيران: عودة الرحلات الروسية لشرم والغردقة.. مارس المقبل