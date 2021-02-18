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جونز هوبكنز وبلومبرج: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 110 ملايين

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جونز هوبكنز وبلومبرج: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 110 ملايين جونز هوبكنز وبلومبرج: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 110 ملايين

مصراوي Masrawy

10:30 م الخميس 18 فبراير 2021

نيويورك - (د ب أ):

بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 110 مليون والفين و98 حالة اليوم الخميس، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما أظهرت البيانات أن مرض كوفيد -19 الذي يسببه المستجد تسبب في وفاة مليونين و432الف و608 أشخاص.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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مصراوي Masrawy

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