طعنة قاتلة تنهي حياة شاب في الصف.. والمباحث تلاحق الجاني

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

تكثف إدارة البحث الجنائي بالجيزة جهودها برئاسة اللواء محمود عبد التواب؛ لتحديد هوية وضبط المتهم بقتل شاب بمركز الصف، جنوب المحافظة.

تلقى اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مقتولا بدائرة مركز الصف.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ تحت إشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، وتبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من العمر، بها آثار طعنة نافذة في الجسم.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، فريق بحث بقيادة العقيد محمد مختار مفتش فرقة الشرق، وبمشاركة الرائد محمد العشري رئيس مباحث الصف، ومعاونيه النقيبين أحمد ماهر وأحمد عز الدين؛ لتحديد وضبط الجاني.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.