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منح "بيج رامي" العضوية الشرفية لنادى إيرو سبورت

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منح "بيج رامي" العضوية الشرفية لنادى إيرو سبورت منح "بيج رامي" العضوية الشرفية لنادى إيرو سبورت

مصراوي Masrawy

10:07 م الخميس 18 فبراير 2021

كتب - محمد عبيد:

منح نادي إيروسبورت الرياضي التابع لوزارة الطيران المدني، العضوية الشرفية للبطل ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي"، الحاصل على المركز الأول عالمياً في بطولة مستر أوليمبيا لعام 2020 لكمال الأجسام ، وذلك بناء علي تعليمات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني.

جاء ذلك خلال جولة قام بها "بيج رامي" داخل النادي، للتعرف على الأنشطة الرياضية والاجتماعية المختلفة، التي يقدمها النادي من المبنى الاجتماعي ومبنى النادي الصحي، وصالات البلياردو والفيديو والإنترنت، ومجمع حمامات السباحة الأوليمبية ، بالإضافة إلى ملعب كرة القدم الرئيسي والملاعب المكشوفة للألعاب المختلفة من تنس وطائرة ومتعدد.

وأشاد رامي بما لمسه من تنوع في الانشطة والخدمات والألعاب الرياضية داخل النادي، والمستوى المتميز من الإمكانيات الكبيرة للأجهزة والمعدات المستخدمة داخل الصالات، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للأعضاء، مؤكدا أن النادي سيكون له مستقبل واعد بين الأندية الرياضية المصرية في الفترة القادمة.

وقامت للطيران بعمل مسابقة للحضور عبارة عن اسئلة ومعلومات عامة عن مصرللطيران وبيج رامي وفاز عدد من الأعضاء بهدايا تذكارية .

جدير بالذكر أن مصرللطيران وقعت بروتوكول تعاون مع البطل العالمي بيج رامي، لتكون الناقل الرسمي له في جميع مشاركاته الرياضية، وذلك من منطلق رعايتها للأبطال والفرق والمنتخبات المصرية في مختلف الألعاب الرياضية.

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