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"بلدية أبرق الرغامة" بجدة تتلف 5 أطنان من الأسماك الفاسدة

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عُثر عليها داخل مستودع مخالف.. وبمشاركة "الغذاء والدواء"

أتلفت بلدية أبرق الرغامة الفرعية، التابعة لأمانة محافظة جدة، وبمشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء، خمسة أطنان من الأسماك الفاسدة داخل مستودع مخالف بوادي مريخ جنوب شرق المحافظة استخدم لتخزين وتجفيف الأسماك، وذلك إثر جولات رقابية ميدانية.

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة الفرعية، خليل حمود الزهراني، أنه جرى ضبط الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد الأحواش الشعبية بالنطاق، وفي بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، حيث جرى إتلاف الكميات المرصودة وإغلاق المواقع المخالفة، في سياق متابعة المخالفات البلدية.

محافظة جدة أمانة جدة هيئة الغذاء والدواء جدة أمانة محافظة جدة أسماك فاسدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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