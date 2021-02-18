"جامعية صامطة" تنظم ورش عمل حول كيفية التغلب على القلق في الاختبارات

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تهدف إلى خلق بيئة أكاديمية خالية التوتر وتهيئة الطالبات لمواجهة الضغوط

نظمت الكلية الجامعية بصامطة ممثلةً في قسم اللغة الإنجليزية بالكلية ورشة عمل بعنوان التغلب على القلق والتوتر في الاختبارات نفذتها كل من حصة صميلي وبيضاء السبعي عبر منصة زووم.

وتفصيلاً، استهدفت الدورة طالبات الكلية بجميع المراحل والمستويات والهدف منها العزم على توفير بيئة أكاديمية خالية من القلق والتوتر، وتهيئة الطالبات لفترة الاختبارات القادمة وتخفيف الضغوط لديهن.

وتطرقت الورشة لعدة محاور من أبرزها التعريف بالمقابلة، ولماذا الاختبارات في حياتنا، وما هي الأعراض الناتجة عن وجود الاختبارات والمصدر من قلق الاختبارات، وما هي أسبابه، ومصادره وأهم خطوات طرق مواجهة قلق الاختبارات.

وتحدثت أحلام غريس رئيسة قسم اللغة الإنجليزية عن هذه الورشة، مبينة أن هذا التنظيم يأتي من حس المسؤولية الذي لا ينحصر على الجانب الأكاديمي والمعرفي للطالبة فقط، حيث إن حلقة الوصل لا تنتهي عند هذا الحد، إنما أيضاً قيمة كبيرة للجانب النفسي فلطالما كانت الطالبة هي محور الاهتمام.

وشكرت "غريس" كل المساهمات في إخراج هذا اللقاء بهذا الشكل الناجح الذي كان محل إعجاب وتقدير الجميع، ودعت الطالبات للإدلاء بتجاربهن فيما يخص الطرق التي يعملن بها للتخلص من التوتر المصاحب للاختبارات.

وتحدثت عدد من الطالبات وطرحن العديد من الطرق النافعة التي يمارسنها في سبيل التغلب على قلق فترة الاختبارات.صامطة