الهلال يصحو من غفوته.. وبثلاثية (الاتفاق) يعود لسكة الانتصارات

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في ختام الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

عاد الهلال لسكة الانتصارات مجدداً، بعد أن تجاوز محطة ضيفه الاتفاق بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في ختام الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بتلك النتيجة رفع الهلال رصيده النقطي إلى 36 في المركز الثاني، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 27 نقطة في المركز السادس.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، وكان الهلال الأكثر سيطرة 60% لكنه كان استحواذاً سلبياً، حيث أضاع قائد الأزرق سالم الدوسري كرة سهلة داخل الصندوق الاتفاقي عند الدقيقة 18، ومثلها أضاع الفرنسي مهاجم الهلال "قوميز" فرصتين عند الدقيقتين 20، 25.

كما تألق حارس الاتفاق محمد الحائطي في الذود عن مرماه عند الدقيقة 43 حينما تصدى لتسديدة "قوميز".

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 55 سدد لاعب الهلال "كاريلو" كرة قوية تصدى لها " الحائطي" ببراعة، لكن "قوميز" سجل حضوره الأول في هذا اللقاء بهدف السبق عند الدقيقة 58.

ويتوج البيروفي "كاريلو" حضوره بهدف رائع عند الدقيقة 73 من خلال استثماره لعرضية مثالية من ياسر الشهراني.

ويعود "قوميز" ليعوض إخفاقات الشوط الأول بإحرازه الهدف الثالث (هداف الدوري 14 هدفاً) للأزرق عند الدقيقة 80، بعد عرضية "كاريلو".

وفي الوقت بدلاً من الضائع وتحديداً عند الدقيقة 97 احتسب حكم اللقاء السنغالي "نداي " ركلة جزاء للاتفاق أحرزها "كيش" كهدف شرفي للضيوف.

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