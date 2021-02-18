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بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأمريكا تعرب عن القلق من استهداف الحوثيون منشآت سعودية

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بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأمريكا تعرب عن القلق من استهداف الحوثيون منشآت سعودية بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأمريكا تعرب عن القلق من استهداف الحوثيون منشآت سعودية

مصراوي Masrawy

10:01 م الخميس 18 فبراير 2021

وكالات:
أكد وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة على أهمية وضع حد للحرب في اليمن، معربين عن قلقهم من استهداف ميليشيات الحوثي لمنشآت مدنية في .
وشدد بيان مشترك، في ختام اجتماع وزراء الخارجية بالثلاثي الأوروبي، ومشاركة افتراضية من الولايات المتحدة، على "أهمية وضع حد للحرب في اليمن"، مؤكدة على "تمسكها بأمن شركائها في المنطقة".
وأضاف البيان "قلقون من الهجوم الأخير على مأرب واستهداف الحوثيون منشآت مدنية في السعودية ويجب بناء عملية سياسية بين جميع الأطراف".

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