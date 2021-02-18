باريس ولندن وبرلين وواشنطن تدين الاعتداء الأخير على أربيل بالعراق

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أدان وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، اليوم الخميس، الاعتداء الأخير بالصواريخ على أربيل، بإقليم كردستان العراق، مؤكدين أنه لن يتم التسامح مع أي اعتداء على منشآت لحلف شمال الأطلسي أو التحالف الدولي.

وقال بيان مشترك، في ختام اجتماع وزراء الخارجية بالثلاثي الأوروبي في باريس، ومشاركة افتراضية من الولايات المتحدة "ندين الاعتداء الأخير بالصواريخ على أربيل في العراق ونؤكد أنه لن يتم التسامح مع أي اعتداء على منشآت للناتو أو التحالف الدولي".