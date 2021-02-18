جلسة مزاج ودناءة زوج الأخت.. المشهد الأخير في حياة مدمن مخدرات بأطفيح

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مصراوي Masrawy



كتب - محمد شعبان:

تفاصيل جديدة حملتها التحريات والتحقيقات في واقعة العثور على شاب بالطريق العام بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة.

يوم الواقعة جمعت جلسة ثنائية بين المتوفى وزوج شقيقته، طالب خلالها الأول من الثاني "وديني عند المعدية علشان مخنوق".

بوصولهما المكان المقصود، بدأ الاثنان في تعاطي المخدرات إلا أن جرعة زائدة كتبت نهاية الشاب الثلاثيني إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

هنا، قرر زوج شقيقة التوفى التخلص من جثته بمكان العثور عليها خوفا من المسائلة القانونية، ولاذ بعدها بالفرار حت أمكن ضبطه واستجوابه.

البداية تعود إلى تلقي مدير قطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب ملقاة بالطريق أسفل نفق كوبري الواسطى المؤدي إلى قريتي الخرمان وصول.

وجه اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بسرعة انتقال رجال المباحث تحت إشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس قطع الجنوب.

وكشفت معاينة الرائد أحمد يسري، رئيس مباحث أطفيح، ومعاونه النقيب هشام موسى أن الجثة لشاب في الثلاثينات من العمر يدعى "م.م." يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد بها إصابات ظاهرية.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العقيد محمد مختار مفتش فرقة الشرق، توصلت إلى أن المتوفى يعاني من إدمان المواد المخدرة والخمور، وأن الوفاة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مسحوق الهيروين.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.