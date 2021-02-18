العثور على جثة شاب مُلقاة بالطريق بأطفيح.. والتحريات: "أوفر دوس" كلمة السر

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثة شاب بمركز أطفيح، جنوب المحافظة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب ملقاة بالطريق أسفل نفق كوبري الواسطى المؤدي إلى قريتي الخرمان وصول.

وجه اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بسرعة انتقال رجال المباحث تحت إشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس قطع الجنوب.

وكشفت معاينة الرائد أحمد يسري، رئيس مباحث أطفيح، ومعاونه النقيب هشام موسى أن الجثة لشاب في الثلاثينات من العمر يدعى "م.م." يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد بها إصابات ظاهرية.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العقيد محمد مختار مفتش فرقة الشرق، توصلت إلى أن المتوفى يعاني من إدمان المواد المخدرة والخمور، وأن الوفاة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مسحوق الهيروين.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.