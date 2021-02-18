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الحريري يبحث مع بوغدانوف تشكيل ومكافحة كورونا

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الحريري يبحث مع بوغدانوف تشكيل الحكومة ومكافحة كورونا الحريري يبحث مع بوغدانوف تشكيل ومكافحة كورونا

جي بي سي نيوز:- بحث رئيس حكومة لبنان المكلف سعد الحريري مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، تشكيل اللبنانية، ومساعدة لبنان في مكافحة كورونا.

وحسب ما أفاد مكتب الحريري عبر "تويتر"، فإن الاتصال تناول مسألة الأزمة الاجتماعية والسياسية التي يمر بها لبنان، حيث جرى التشديد على ضرورة التشكيل السريع للحكومة.

كما تناول الطرفان مسألة مساعدة الجانب الروسي للبنان في مكافحة مرض كورونا بما في ذلك إرسال دفعة لقاحات روسية إلى بيروت.

وقالت وكالة الأنباء المركزية اللبنانية اليوم الاثنين، إن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، يعتزم التوجه إلى روسيا قريبا لتأمين كمية من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ساعات من إطلاق البلاد حملة التطعيم ضد الوباء.

وأشارت المعلومات التي حصلت عليها الوكالة إلى أن "زيارة حسن تأتي بعد اتصالات جرت بين لبنان وروسيا في هذا الخصوص تكللت بالنجاح، إلا أنها تحتاج إلى تقديم عرض حكومي لإنجازها".

ويشهد لبنان، منذ مطلع العام تسجيل أرقام قياسية في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، وكذلك في عدد الوفيات اليومية.

والشهر الماضي، وافقت اللجنة العلمية الفنية التي شكلها وزير الصحة للبحث في تسجيل لقاحات مقدمة من القطاع الخاص، على السماح بإصدار إذن طارئ لاستخدام اللقاح الروسي ضد "سبوتنيك v".

وبموجب منح اللقاح الروسي إذن الاستعمال الطارئ، بات تسويقه متاحا وفق الشروط المرعية الإجراء.

ويوم أمس انطلقت في لبنان حملة التطعيم بلقاح "فايزر/بيونتيك" ضد فيروس كورونا، بعد ساعات من وصول الدفعة الأولى من اللقاح إلى مطار بيروت الدولي.

ويقترب إجمالي الإصابات بكورونا في لبنان من 340 ألفا، فيما يناهز إجمالي الوفيات الـ4 آلاف.

المصدر: RT

 

 

جي بي سي نيوز

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