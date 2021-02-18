تحذير أمريكي أوروبي لإيران من تقويض عمل مفتشي وكالة الطاقة الذرية

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أكد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، اليوم الخميس، على المصلحة المشتركة بشأن أهمية عدم تمكن إيران من تطوير سلاح نووي، مطالبين طهران بالعودة لالتزاماتها في الاتفاق النووي، وعدم اتخاذ تقوض جهود عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال بيان مشترك، في ختام اجتماع وزراء الخارجية بالثلاثي الأوروبي، ومشاركة افتراضية من الولايات المتحدة، إن "فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة تؤكد على المصلحة المشتركة حول ضرورة ألا تتمكن إيران من تطوير سلاح نووي".

وأكد الثلاثي الأوروبي على "ترحيبه بإعلان الولايات المتحدة نيتها العودة إلى الدبلوماسية مع إيران".

فيما أعربت "فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة عن الرغبة المشتركة في عودة إيران للالتزام الكامل ببنود الاتفاق النووي"، داعية "طهران لعدم تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي وعدم الحد من عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وحذر الثلاثي الأوروبي والولايات المتحدة إيران من "اتخاذ أي خطوة لعرقلة عمل مفتشي وكالة الطاقة الذرية".

ودعت الدول الأربع "إيران لإطلاق سراح مواطنينا المحتجزين تعسفيا".