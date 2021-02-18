هل يتعارض حديث النبي " تناكحوا تناسلوا" مع تنظيم النسل؟.. الإفتاء توضح

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن حديث (تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة) ليس فيه إلا الحث على الزواج وهو أمر فطري، والحث على التناسل حتى لا ينقطع النوع الإنساني وهو أمر فطري أيضا.

وأوضحت في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، الخميس، أن مباهاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، فلا تكون من خلال كثرة أعدادهم من ناحية الكم والعدد وإنما تكون بما قدموا للبشرية من علم وحضارة وإنجاز.

وأشارت إلى أنه من ناحية الكم والعدد فقط، فقد ذمه النبي صلي الله عليه وسلم في حديث آخر حيث قال :(غثاء كغثاء السيل) أي العدد الكثير الذي لا وزن له.