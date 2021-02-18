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فرانس برس: 100 ألف وفاة في إفريقيا جراء وباء كورونا

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فرانس برس: 100 ألف وفاة في إفريقيا جراء وباء كورونا فرانس برس: 100 ألف وفاة في إفريقيا جراء وباء كورونا

مصراوي Masrawy

08:50 م الخميس 18 فبراير 2021

وكالات:

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا، بلغ 100 ألف وفاة.

وكان جون نكينجاسونج، مدير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قال إن معدل الوفاة بين المصابين بفيروس كورونا في القارة يبلغ 2.5%، أي أعلى عن المستوى العالمي البالغ 2.2%.

وأضاف نكينجاسونج في تصريحات صحفية أن معدل الوفيات في إفريقيا كان أقل من المعدل العالمي في وقت سابق من الجائحة، "لكنه بدأ الآن يصبح مقلقا ومخيفا جدا لنا جميعا".

وتابع قائلا، إن عدد الدول الإفريقية التي تشهد معدل وفاة أعلى من المتوسط العالمي الحالي في ازدياد، وهناك 21 بلدا في القارة لديها معدل وفاة أعلى من 3%، ومنها وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان.

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