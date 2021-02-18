وزير الأوقاف: الدولة المحترمة لا تسمح بأن تؤذى جارتها

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، إن احترام جوار الدول مطلوب كما يجري احترام جوار الأفراد، لذلك فالدولة المحترمة التي تفهم حق الجوار لا تسمح بأن تؤذى جارتها.

وأضاف أنه كما للبيوت حرمة فيجب احترام حرمة الدول، وكما لا يجوز أن تدخل بيت أحد إلا بإذنه فلا يجوز أن تدخل دولة دولة أخرى دون إذن قانوني.

وقال وزير الأوقاف، بختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني اليوم الخميس، إن الصدق مطلوب على مستوى الدول كما أنه مطلوب على مستوى الأفراد، والدولة الصادقة هي التي تفي بمعاهداتها ومواثيقها والتزامها الدولية.

واستكمل جمعة: "إن الجهاد تطور معناه الدلالي وأصبح في العصر الحديث إعلان ما يسمى حالة التعبئة العامة أو التعبئة الخاصة أو إعلان حالة الحرب والسلم".

وتحمل مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم اسم القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، تحت شعار "الأزهر منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي".