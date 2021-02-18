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شرطة الرياض تطيح بـ 5 أشخاص اعتدوا على المارة وسلبوا نقودهم ومقتنياتهم بتهديد السلاح

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شرطة الرياض تطيح بـ 5 أشخاص اعتدوا على المارة وسلبوا نقودهم ومقتنياتهم بتهديد السلاح شرطة الرياض تطيح بـ 5 أشخاص اعتدوا على المارة وسلبوا نقودهم ومقتنياتهم بتهديد السلاح
اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلوا للنيابة العامة

شرطة الرياض تطيح بـ 5 أشخاص اعتدوا على المارة وسلبوا نقودهم ومقتنياتهم بتهديد السلاح

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على ثلاثة مواطنين ومخالفين لنظام الإقامة من الجنسيتين السورية والأردنية، أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بالاعتداء على المارة وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

وأضاف أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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