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وزير الطيران المدني يستقبل البطل بيج رامي

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وزير الطيران المدني يستقبل البطل بيج رامي وزير الطيران المدني يستقبل البطل بيج رامي

مصراوي Masrawy

08:45 م الخميس 18 فبراير 2021

كتب - محمد عبيد:

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"، الحاصل على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أوليمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

وأكد وزير الطيران، تقديره واعتزازه بالإنجاز الكبير الذي حققه رامي السبيعى، بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعب خلال البطولة، حيث أصبح بيج رامى نموذجاً للشباب المصرى الذى يحتذى به، وساهم في رفع اسم فى المحافل الدولية الكبرى، مشيراً إلى أن المصرية تولي اهتماما كبيرا بالرياضة والرياضين وتشجع الشباب للوصول إلى المراكز التى تشرف مصر فى الخارج.

وأعرب بيج رامى عن الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الطيران المدني، وذلك فى تقديم كافة التسهيلات والدعم لجميع المنتخبات والفرق الوطنية والأبطال الرياضيين فى مختلف المسابقات والنشاطات الرياضية الذين يمثلون مصر فى جميع البطولات العربية والقارية والدولية بمختلف الألعاب من أجل رفع اسم مصر عالياً.

وأهدى الطيار محمد منار درع وزارة الطيران المدنى، للبطل بيج رامى تقديراً لما حققه من إنجاز عالمي كبير، يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران وقعت بروتوكول رعاية لـ بيج رامي ، والذي يضمن العديد من المزايا الدعائية والتسويقية بين الطرفين، ولتكون مصر للطيران الناقل الرسمي للبطل العالمي في جميع مشاركاته الرياضية.

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