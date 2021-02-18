"أمير الحدود الشمالية" يتلقّى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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دعا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي"

تلقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

ونوه إلى العناية والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بصحة المواطنين والمقيمين، وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح لتعزيز مناعة المجتمع بوصفه جزءًا من الوقاية التي تسهم في عودة الحياة لطبيعتها - بإذن الله -.لقاح كورونا أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة