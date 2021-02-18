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الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على إدانة العنصرية من دون تردد أو تحفظ

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الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على إدانة العنصرية من دون تردد أو تحفظ الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على إدانة العنصرية من دون تردد أو تحفظ
قال إن العالم مُبتلٍ بوجودها في كل مكان

الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على إدانة العنصرية من دون تردد أو تحفظ

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو أن هنالك أبعادًا عنصرية وتمييزية لتنامي كراهية المسلمين ومعاداة السامية وإساءة معاملة بعض الأقليات وغير ذلك من أشكال التعصب في أنحاء العالم.

وقال "غوتيريش" في فعالية عقدها مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي جاءت بعنوان "إعادة تصور المساواة من أجل القضاء على العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز خلال العقد الحالي المؤدي لعام 2030": إن العالم مُبتلٍ بالعنصرية المقيتة الموجودة في كل مكان، مشددًا على ضرورة إدانتها من دون تردد أو تحفظ.

وأشار "غوتيريش" إلى أن جزءًا كبيرًا من العنصرية، متجذر بقوة في قرون من الاحتلال، مبينًا أن الظلم العنصري سبّب صدمات ومعاناة عبر الأجيال، مشددًا على ضرورة فعل أكثر مما ينحصر في مجرد إدانة أعمال العنصرية والتعبير عنها.الأمم المتحدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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