الزراعة توضح إجراءات الحد من الآثار السلبية للطقس السيئ على الثروة النباتية والحيوانية

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، للحد من الآثار السلبية للطقس السيئ، فيما يتعلق بالثروة النباتية والحيوانية.

وأصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، إنفوجرافًا ملخصًا لرصد ما تم اتخاذه من جهود في هذا الشأن، كالتالي:

أولا:- تشكيل غرفة عمليات مركزية تضم قيادات الوزارة تعقد على مدار الساعة، فضلًا عن تشكيل غرف عمليات فرعية بكافة المحافظات والإدارات الزراعية للتواصل مع المزارعين وتلقى الشكاوى وعلاجها على الفور.

ثانيا:- تم إصدار تكليفات عاجلة لكافة أجهزة الوزارة بمتابعة آثار التقلبات المناخية على الأنشطة الزراعية بالمحافظات وتقديم كافة أشكال الدعم الفني للمزارعين والمربين.

ثالثا:- تم تخصيص الأرقام 15500-19561 لتلقي شكاوى المزارعين والمربين على مستوى محافظات الجمهورية.

رابعا:- تم تكليف الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وقطاع الزراعة الآلية، بتقديم كافة الإمكانيات المتوفرة لديها من معدات وآلات بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والمحليات فى الأعمال اللازمة في مثل هذه الظروف.

خامسا:- تم إصدار حزمة من التوصيات الفنية اللازمة والإجراءات الوقائية؛ لتخفيف أى أضرار على الثروة النباتية.

سادسا:- تم إصدار توصيات وإرشادات لحماية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة من الآثار السلبية للتقلبات الجوية.

سابعا:- تم توجيه رسائل توعوية لتجنب الآثار السلبية لموجة البرودة والطقس غير المستقر على نحل العسل.

ثامنا:- توجهت لجان فنية من قيادات الوزارة ومركزي البحوث الزراعية والصحراء؛ لتفقد الزراعات على مستوى المحافظات من مطروح وحتى أسوان للتواصل مع المزارعين ومتابعة آثار الطقس السيئ.