الجريدة الرسمية تنشر قراري وزير الداخلية بإنشاء سجون مركزية بالفيوم

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مصراوي Masrawy

كتب ـ محمد الصاوي:

نشرت الجريدة الرسمية قرارين لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق بإنشاء سجون مركزية بمحافظة الفيوم.

وجاء القرار الأول الذي حمل رقم 268 لسنة 2021 بشأن إنشاء السجن المركزي الملحق بمركز شرطة سنهور القبلية بمديرية أمن الفيوم .

وتابع القرار :" بعد الإطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون وتعديلاته، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1654 لسنة 1971 باللائحة الداخلية للسجون المركزية؛ قرر:

مادة 1- ينشأ سجن مركزي بمركز شرطة سنهور القبلية بمديرية أمن الفيوم بمسمى السجن المركزي الملحق بمركز شرطة سنهور القبلية، ويشمل اختصاصه دائرة مركز شرطة سنهور القبلية.

مادة 2- تنفذ في السجن المشار إليه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالمادة الرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

مادة 3 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كما نشرت الجريدة الرسمية ، وزير الداخلية رقم 269 لسنة 2021 بإنشاء سجن مركزي بمركز شرطة يوسف الصديق بمديرية أمن الفيوم بمسمى "السجن المركزى بمركز شرطة يوسف الصديق" ويشمل اختصاصه دائرة فرقة شرطة غرب مراكز "ابشواى - يوسف الصديق - الشواشنه".

ويشمل القرار تنفيذ فى السجن المشار إليه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالمادة الرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون وتعديلاته وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1654 لسنة 1971 باللائحة الداخلية للسجون المركزية.